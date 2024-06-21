В Кургане обсуждают, что бывший тюменский судья, ставший замглавы города Сергей Романов, может занять место мэра на выборах в сентябре. Отмечается, что его судейский опыт выделяет его среди других кандидатов, включая действующего врио главы Антона Науменко. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к городской администрации.
«Если смотреть на претендентов, у кого больше управленческий опыт и юридических знаний, то Романов в сравнении с Науменко выглядит более перспективным на месте главы города. В мэрии появилось мнение — не составит ли он конкуренцию действующему врио мэра Науменко в сентябре, когда объявят конкурс», — сообщают источники. Отмечается, что его опыт работы судьей, знание законов и умение дипломатического общения также выделяют его среди других возможных кандидатов.
Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Романов на протяжении последних десяти лет занимал должность судьи в Тюмени, а в апреле 2024 года перешел на должность заместителя управляющего делами администрации Кургана. В мае он стал замглавы. Ранее сообщалось, что Романов в качестве представителя властей Кургана принял участие в работе 5-го юбилейного международного форума «Умный город», который проводится Минстроем РФ. Нового мэра выберет следующий состав гордумы, который изберут 8 сентября.
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