На Урале ищут боксеров для съемок в реалити-шоу в ХМАО

Боксеров с Урала приглашают сняться в третьем сезоне югорского реалити-шоу о спорте «Боксерский клуб». Об этом сообщила Федерация бокса России.
«Открыт набор участников нового сезона шоу „Боксерский клуб 3“. На этот раз героями историй станут начинающие боксеры в пяти мужских и одной женской весовых категориях из десяти городов Урала», — говорится в сообщении, опубликованном в группе Федерации бокса России в соцсети «ВКонтакте».
Подать заявку на участие можно из Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Кургана, Ноябрьска, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В проекте будут задействованы новички различных профессий, которые никогда не выходили на ринг. Съемки пройдут в Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU рассказывало о съемках другого югорского реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Участники жили неделю в лесу, добывали пищу в болоте и соревновались в гонках на обласах.
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