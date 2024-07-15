На Урале ищут боксеров для съемок в реалити-шоу в ХМАО

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Уральцев зовут на съемки реалити-шоу про бокс
Уральцев зовут на съемки реалити-шоу про бокс Фото:

Боксеров с Урала приглашают сняться в третьем сезоне югорского реалити-шоу о спорте «Боксерский клуб». Об этом сообщила Федерация бокса России.

«Открыт набор участников нового сезона шоу „Боксерский клуб 3“. На этот раз героями историй станут начинающие боксеры в пяти мужских и одной женской весовых категориях из десяти городов Урала», — говорится в сообщении, опубликованном в группе Федерации бокса России в соцсети «ВКонтакте».

Подать заявку на участие можно из Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Кургана, Ноябрьска, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В проекте будут задействованы новички различных профессий, которые никогда не выходили на ринг. Съемки пройдут в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU рассказывало о съемках другого югорского реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Участники жили неделю в лесу, добывали пищу в болоте и соревновались в гонках на обласах.

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Боксеров с Урала приглашают сняться в третьем сезоне югорского реалити-шоу о спорте «Боксерский клуб». Об этом сообщила Федерация бокса России. «Открыт набор участников нового сезона шоу „Боксерский клуб 3“. На этот раз героями историй станут начинающие боксеры в пяти мужских и одной женской весовых категориях из десяти городов Урала», — говорится в сообщении, опубликованном в группе Федерации бокса России в соцсети «ВКонтакте». Подать заявку на участие можно из Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Кургана, Ноябрьска, Челябинска, Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В проекте будут задействованы новички различных профессий, которые никогда не выходили на ринг. Съемки пройдут в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU рассказывало о съемках другого югорского реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Участники жили неделю в лесу, добывали пищу в болоте и соревновались в гонках на обласах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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