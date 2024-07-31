Задержанному Хабаровскому вице-губернатору Никонову предъявили новую статью

Никонов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в суде
Вице-губернатор Хабаровского края Евгений Никонов, задержанный по делу о взятке, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом заявили в Центральном районном суде.
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«[Никонов подозревается по статье] 285 ч. 3 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — рассказали в суде, передает ТАСС. Как пишет агентство, ранее сообщалось, что Никонов стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов.
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