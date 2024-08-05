Shot: оборонное предприятие в Киевской области подверглось атаке

06 августа 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Оборонное предприятие атаковано в Киевской области Фото: Сергей Венявский © URA.RU Оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке. Об этом сообщает Shot и публикует видео с предположительным прилетом по объекту. «На видео, предположительно, — мощный прилет в городе Бровары Киевской области Украины. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», — сообщает Shot в своем telegram-канале. На видео очевидцы засняли взрыв. Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. До этого в городе была объявлена воздушная тревога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке. Об этом сообщает Shot и публикует видео с предположительным прилетом по объекту. «На видео, предположительно, — мощный прилет в городе Бровары Киевской области Украины. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», — сообщает Shot в своем telegram-канале. На видео очевидцы засняли взрыв. Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.