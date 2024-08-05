Shot: оборонное предприятие в Киевской области подверглось атаке

Оборонное предприятие атаковано в Киевской области
Оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке. Об этом сообщает Shot и публикует видео с предположительным прилетом по объекту.
«На видео, предположительно, — мощный прилет в городе Бровары Киевской области Украины. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», — сообщает Shot в своем telegram-канале. На видео очевидцы засняли взрыв.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.
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