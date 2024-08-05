05 августа 2024

Shot: оборонное предприятие в Киевской области подверглось атаке

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Оборонное предприятие атаковано в Киевской области Фото:

Оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке. Об этом сообщает Shot и публикует видео с предположительным прилетом по объекту.

«На видео, предположительно, — мощный прилет в городе Бровары Киевской области Украины. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», — сообщает Shot в своем telegram-канале. На видео очевидцы засняли взрыв.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.

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Оборонное предприятие в городе Бровары Киевской области подверглось атаке. Об этом сообщает Shot и публикует видео с предположительным прилетом по объекту. «На видео, предположительно, — мощный прилет в городе Бровары Киевской области Украины. Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», — сообщает Shot в своем telegram-канале. На видео очевидцы засняли взрыв. Ранее сообщалось о серии взрывов в Киеве. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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