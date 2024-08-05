«Страна.ua»: в Киеве прозвучала серия взрывов

06 августа 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Серия взрывов прозвучала в столице Украины Фото: Министерство обороны Великобритании В Киеве слышна серия взрывов после предупреждения о воздушной атаке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Взрывы прозвучали в Киеве… Повторные взрывы в столице», — сообщает украинское СМИ. Перед сообщениями о громких звуках была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ призывали жителей пройти в укрытия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве слышна серия взрывов после предупреждения о воздушной атаке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Взрывы прозвучали в Киеве… Повторные взрывы в столице», — сообщает украинское СМИ. Перед сообщениями о громких звуках была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ призывали жителей пройти в укрытия.