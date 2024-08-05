«Страна.ua»: в Киеве прозвучала серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в столице Украины
В Киеве слышна серия взрывов после предупреждения о воздушной атаке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Взрывы прозвучали в Киеве… Повторные взрывы в столице», — сообщает украинское СМИ. Перед сообщениями о громких звуках была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ призывали жителей пройти в укрытия.
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