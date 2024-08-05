05 августа 2024

«Страна.ua»: в Киеве прозвучала серия взрывов

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Взрыв. stock, вспышка, разрушение, взрыв,  stock
Серия взрывов прозвучала в столице Украины Фото:

В Киеве слышна серия взрывов после предупреждения о воздушной атаке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Взрывы прозвучали в Киеве… Повторные взрывы в столице», — сообщает украинское СМИ. Перед сообщениями о громких звуках была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ призывали жителей пройти в укрытия.

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В Киеве слышна серия взрывов после предупреждения о воздушной атаке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Взрывы прозвучали в Киеве… Повторные взрывы в столице», — сообщает украинское СМИ. Перед сообщениями о громких звуках была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ призывали жителей пройти в укрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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