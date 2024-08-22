Белоусов поддержал инициативу ЕР о получении жилья участниками СВО, воспитывающими детей-инвалидов

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу партии «Единой России» о расширении перечня категорий военных, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, в него войдут военнослужащие, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Законопроект расширяет перечень категорий военнослужащих, которые имеют внеочередное право на обеспечение жильем. Теперь данным правом хотят наделить и военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.
Ранее появится законопроект, которой гарантирует части военнослужащих право на получение жилья. Данная инициатива предусматривает внеочередное право на обеспечение жильем военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, передает РАПСИ. По словам эксперта комитета Госдумы по обороне, подполковника запаса Олега Иванникова, это говорит о полной вовлеченности оборонного ведомства в проблему социальной защиты.
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