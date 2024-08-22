Белоусов поддержал инициативу ЕР о получении жилья участниками СВО, воспитывающими детей-инвалидов

МО: Белоусов поддержал расширение списка военных, имеющих право на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов решил поддержать обеспечение жильем военных, воспитывающих детей-инвалидов
Белоусов решил поддержать обеспечение жильем военных, воспитывающих детей-инвалидов Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу партии «Единой России» о расширении перечня категорий военных, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, в него войдут военнослужащие, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Законопроект расширяет перечень категорий военнослужащих, которые имеют внеочередное право на обеспечение жильем. Теперь данным правом хотят наделить и военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов.

Ранее появится законопроект, которой гарантирует части военнослужащих право на получение жилья. Данная инициатива предусматривает внеочередное право на обеспечение жильем военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, передает РАПСИ. По словам эксперта комитета Госдумы по обороне, подполковника запаса Олега Иванникова, это говорит о полной вовлеченности оборонного ведомства в проблему социальной защиты.

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Министр обороны России Андрей Белоусов поддержал инициативу партии «Единой России» о расширении перечня категорий военных, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, в него войдут военнослужащие, которые воспитывают детей-инвалидов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Андрей Белоусов поддержал инициативу по внеочередному обеспечению жильем военнослужащих, которые воспитывают детей-инвалидов», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Законопроект расширяет перечень категорий военнослужащих, которые имеют внеочередное право на обеспечение жильем. Теперь данным правом хотят наделить и военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов. Ранее появится законопроект, которой гарантирует части военнослужащих право на получение жилья. Данная инициатива предусматривает внеочередное право на обеспечение жильем военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, передает РАПСИ. По словам эксперта комитета Госдумы по обороне, подполковника запаса Олега Иванникова, это говорит о полной вовлеченности оборонного ведомства в проблему социальной защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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