Задержаны подозреваемые в легализации мигрантов с поддельными паспортами Украины

ФСБ и Следственный комитет (СК) России задержали девять человек, которые помогали мигрантам получать российское гражданство, используя поддельные украинские паспорта. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и СК.
«Задержаны девять организаторов преступной группы, которая помогала уроженцам Центральной Азии получать российское гражданство по поддельным украинским паспортам», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что злоумышленники изготавливали фальшивые паспорта и документы о регистрации в Донецкой Народной Республике за деньги.
Группа действовала с 2023 года. Сейчас проводятся мероприятия по лишению гражданства и депортации незаконных получателей, заключили правоохранители.
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