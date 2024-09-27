Задержаны подозреваемые в легализации мигрантов с поддельными паспортами Украины

СКР выявил схему легализации мигрантов через поддельные украинские паспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Преступная группа помогала оформить российский паспорт за денежное вознаграждение
Преступная группа помогала оформить российский паспорт за денежное вознаграждение Фото:

ФСБ и Следственный комитет (СК) России задержали девять человек, которые помогали мигрантам получать российское гражданство, используя поддельные украинские паспорта. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и СК.

«Задержаны девять организаторов преступной группы, которая помогала уроженцам Центральной Азии получать российское гражданство по поддельным украинским паспортам», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что злоумышленники изготавливали фальшивые паспорта и документы о регистрации в Донецкой Народной Республике за деньги.

Группа действовала с 2023 года. Сейчас проводятся мероприятия по лишению гражданства и депортации незаконных получателей, заключили правоохранители.

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ФСБ и Следственный комитет (СК) России задержали девять человек, которые помогали мигрантам получать российское гражданство, используя поддельные украинские паспорта. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и СК. «Задержаны девять организаторов преступной группы, которая помогала уроженцам Центральной Азии получать российское гражданство по поддельным украинским паспортам», — передает сообщение СК ТАСС. Там добавили, что злоумышленники изготавливали фальшивые паспорта и документы о регистрации в Донецкой Народной Республике за деньги. Группа действовала с 2023 года. Сейчас проводятся мероприятия по лишению гражданства и депортации незаконных получателей, заключили правоохранители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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