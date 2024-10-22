Экс-советник офиса Зеленского призвал разменять Украину по «немецкому сценарию». Видео

Экс-советник офиса Зеленского предложил разделить Украину на две части

22 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Украина при окончании конфликта может разделиться на две части, создав две новые страны, заявил Алексей Арестович* Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самым лучшим сценарием окончания конфликта для Украины является ее раздел по «немецкому варианту». Об этом сообщил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), отметив, что страна может разделиться на две части, создав два новых государства. «Я — первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту», — заявил Арестович в эфире видеоблога «Альфа» на YouTube. Он отметил, что территории, которые на данный момент находятся под контролем ВС РФ, могли бы стать одной страной. При этом западная и центральная части государства станут второй страной. Кроме того, Алексей Арестович добавил, что для Киева было бы «большой удачей», если Москва согласилась бы на такой вариант. Помимо прочего, для западной части экс-Украины, по мнению Арестовича, было бы желательно вступить в состав НАТО. Однако, отмечается, что такой вариант является нереальным. «Это мифологическая сказка, красивая, в которую люди горазды верить», — заявил Арестович. По данным Международного валютного фонда (МВФ), украинский конфликт может завершиться в середине 2026 года. При этом ранее срок окончания ситуации прогнозировался на конец 2025 года. Также отмечается, что власти страны будут вынуждены увеличить оборонные расходы в бюджете на 2025 год. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым лучшим сценарием окончания конфликта для Украины является ее раздел по «немецкому варианту». Об этом сообщил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), отметив, что страна может разделиться на две части, создав два новых государства. «Я — первый сторонник, если мы разменяемся по немецкому варианту», — заявил Арестович в эфире видеоблога «Альфа» на YouTube. Он отметил, что территории, которые на данный момент находятся под контролем ВС РФ, могли бы стать одной страной. При этом западная и центральная части государства станут второй страной. Кроме того, Алексей Арестович добавил, что для Киева было бы «большой удачей», если Москва согласилась бы на такой вариант. Помимо прочего, для западной части экс-Украины, по мнению Арестовича, было бы желательно вступить в состав НАТО. Однако, отмечается, что такой вариант является нереальным. «Это мифологическая сказка, красивая, в которую люди горазды верить», — заявил Арестович. По данным Международного валютного фонда (МВФ), украинский конфликт может завершиться в середине 2026 года. При этом ранее срок окончания ситуации прогнозировался на конец 2025 года. Также отмечается, что власти страны будут вынуждены увеличить оборонные расходы в бюджете на 2025 год. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов