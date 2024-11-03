Захарова объяснила, зачем МИД РФ создал департамент европейских проблем

В МИД РФ появится департамент, который займется европейскими проблемами
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Изменение структуры в МИД РФ связанно с геополитическими реалиями, объяснила Мария Захарова
Изменение структуры в МИД РФ связанно с геополитическими реалиями, объяснила Мария Захарова Фото:

В Министерстве иностранных дел России департамент общеевропейского сотрудничества переименован в департамент европейских проблем. Решение представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила геополитическими реалиями.

«Это связано с изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИД. Причина — очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе», — объяснила изменения Захарова. Слова приводит ТАСС.

Структурные изменения были опубликованы на официальном сайте дипминистерства. Департамент продолжит осуществлять функции по координации взаимодействия Москвы с ключевыми международными европейскими организациями, включая ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз и НАТО. Кроме того, в состав министерства входят еще четыре департамента, каждый из которых специализируется на отношениях с различными европейскими странами.

Руководство Департамента европейских проблем было возложено на Владислава Масленникова, который приступил к выполнению своих обязанностей в середине октября. Масленников имеет более чем 30-летний опыт работы в министерстве.

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В Министерстве иностранных дел России департамент общеевропейского сотрудничества переименован в департамент европейских проблем. Решение представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила геополитическими реалиями. «Это связано с изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИД. Причина — очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе», — объяснила изменения Захарова. Слова приводит ТАСС. Структурные изменения были опубликованы на официальном сайте дипминистерства. Департамент продолжит осуществлять функции по координации взаимодействия Москвы с ключевыми международными европейскими организациями, включая ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз и НАТО. Кроме того, в состав министерства входят еще четыре департамента, каждый из которых специализируется на отношениях с различными европейскими странами. Руководство Департамента европейских проблем было возложено на Владислава Масленникова, который приступил к выполнению своих обязанностей в середине октября. Масленников имеет более чем 30-летний опыт работы в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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