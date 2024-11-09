Певица Лолита Милявская заступилась за артиста Филиппа Киркорова после его шутки «Котик, котик, дай мне в ротик». Она призвала людей проще относиться к юмору артистов.
«Вам надо, наверное, не все выкладывать и не подставлять каких-то артистов. Артисты могут иногда пошутить нелепо, я к таким отношусь», — передает слова Лолиты NEWS.ru. Она отметила, что Киркоров — «жизнеспособный» артист, и ему не грозит «отмена» из-за этого инцидента.
Певица также рассказала, что такая фраза была популярна в ее детстве, и напомнила о том, что обществу нужно меньше реагировать на шутки. Ранее активисты движения «Сорок сороков» ранее обратились в московское МВД с просьбой проверить Киркорова на предмет пропаганды ЛГБТ (запрещенное движение в России, признано экстремистским). Причиной стало его высказывание в youtube-шоу блогера Дмитрия Масленникова, где после того, как участник представился как Котик, Киркоров заявил: «Котик-котик, дай мне в ротик».
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