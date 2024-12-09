Эксперт назвал шесть главных мифов об эрекции

Хронический простатит не влияет на эрекцию. Лишь во время обострений из-за нарушения мочеиспускания эрекция может временно ухудшиться. Этот и другие мифы развеял уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.
«Инфекции, передаваемые половым путем, ВПЧ и другие вирусы не приводят к снижению потенции. Исключение — случай острого уретрита, когда вообще не до секса. Снижение тестостерона в первую очередь проявляется снижением влечения, на фоне чего может ухудшаться эрекция. Но снижение эрекции — не первый симптом недостатка андрогенов», — заявил Лубенников в своем telegram-канале.
Он также рассказал, что грыжи межпозвоночных дисков и остеохондроз без повреждения спинного мозга не приводят к нарушению эрекции. Лубенников подчеркнул, что больше чем у половины мужчин первый секс с новой половой партнершей сопровождается недостаточной эрекцией и ее отсутствием, что совершенно естественно. Врач отметил, что о нарушении эрекции можно говорить, если проблема наблюдается от трех месяцев.
Существует несколько основных симптомов, при которых стоит обратиться к урологу. Нарушение мочеиспускания, включая затрудненное, учащенное или болезненное, недержание мочи, боли в пояснице, нарушение эрекции, сложности с зачатием и боли в области таза — повод показаться специалисту.
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