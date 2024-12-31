Эрдоган пожелал в Новом году закончить конфликт на Украине

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По словам Эрдогана, завершение спецоперации остается главным приоритетом Турции
По словам Эрдогана, завершение спецоперации остается главным приоритетом Турции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главным приоритетом Анкары является прекращение конфликта на Украине мирным путем. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении.

«Нашим приоритетом остается прекращение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями со стороны Черного моря, путем заключения справедливого мира.», — передает слова Эрдогана турецкий канал RTR Haber. Президент также выразил надежду, что в 2025 году на севере страны начнется новая эра.

Анкара стремится к мирному разрешению конфликта на Украине, что соответствует ее интересам в регионе Черного моря. В то же время, Турция остается важным региональным игроком и для России, особенно в контексте событий в Сирии, где недавно была свергнута власть.

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Главным приоритетом Анкары является прекращение конфликта на Украине мирным путем. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении. «Нашим приоритетом остается прекращение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями со стороны Черного моря, путем заключения справедливого мира.», — передает слова Эрдогана турецкий канал RTR Haber. Президент также выразил надежду, что в 2025 году на севере страны начнется новая эра. Анкара стремится к мирному разрешению конфликта на Украине, что соответствует ее интересам в регионе Черного моря. В то же время, Турция остается важным региональным игроком и для России, особенно в контексте событий в Сирии, где недавно была свергнута власть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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