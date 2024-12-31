Эрдоган пожелал в Новом году закончить конфликт на Украине

Главным приоритетом Анкары является прекращение конфликта на Украине мирным путем. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем обращении.
«Нашим приоритетом остается прекращение войны между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями со стороны Черного моря, путем заключения справедливого мира.», — передает слова Эрдогана турецкий канал RTR Haber. Президент также выразил надежду, что в 2025 году на севере страны начнется новая эра.
Анкара стремится к мирному разрешению конфликта на Украине, что соответствует ее интересам в регионе Черного моря. В то же время, Турция остается важным региональным игроком и для России, особенно в контексте событий в Сирии, где недавно была свергнута власть.
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