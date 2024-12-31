Зеленский заявил, что Трамп пообещал ему победу Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы пообещал ему победу Украины в конфликте с Россией. Он уверен, что Вашингтон поможет заключить мирное соглашение на условиях Киева.
«Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире — в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном, что Украина победит», — заявил Зеленский в ходе своего новогоднего видеообращения, которое опубликовано в его telegram-канале.
Он также выразил уверенность в желании Трампа принести мир и положить конец конфликту. Тем не менее, по словам Зеленского, это должно произойти на условиях Киева.
Ранее немецкая газета Die Welt писала, что Трамп намерен в этом году урегулировать вооруженный конфликт на Украине. За два года он обещал прекратить боевые действия не менее 33 раз, передает RT. При этом официальной информации о том, что входит в мирный план новоизбранного президента США, пока нет. Однако, по данным некоторых СМИ, Трамп предлагает отложить членство Украины в НАТО на десять лет и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Киева.
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