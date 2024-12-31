31 декабря 2024

Зеленский заявил, что Трамп пообещал ему победу Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский уверен, что США помогут Украине закончить конфликт с Россией
Зеленский уверен, что США помогут Украине закончить конфликт с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы пообещал ему победу Украины в конфликте с Россией. Он уверен, что Вашингтон поможет заключить мирное соглашение на условиях Киева. 

«Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире — в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном, что Украина победит», — заявил Зеленский в ходе своего новогоднего видеообращения, которое опубликовано в его telegram-канале. 

Он также выразил уверенность в желании Трампа принести мир и положить конец конфликту. Тем не менее, по словам Зеленского, это должно произойти на условиях Киева. 

Ранее немецкая газета Die Welt писала, что Трамп намерен в этом году урегулировать вооруженный конфликт на Украине. За два года он обещал прекратить боевые действия не менее 33 раз, передает RT. При этом официальной информации о том, что входит в мирный план новоизбранного президента США, пока нет. Однако, по данным некоторых СМИ, Трамп предлагает отложить членство Украины в НАТО на десять лет и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Киева.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы пообещал ему победу Украины в конфликте с Россией. Он уверен, что Вашингтон поможет заключить мирное соглашение на условиях Киева.  «Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. Все разговоры с конгрессменами, сенаторами, простыми американцами, со всеми, кто нас поддерживает в США, Европе, мире — в этих многих и разных разговорах всегда было единство в главном, что Украина победит», — заявил Зеленский в ходе своего новогоднего видеообращения, которое опубликовано в его telegram-канале.  Он также выразил уверенность в желании Трампа принести мир и положить конец конфликту. Тем не менее, по словам Зеленского, это должно произойти на условиях Киева.  Ранее немецкая газета Die Welt писала, что Трамп намерен в этом году урегулировать вооруженный конфликт на Украине. За два года он обещал прекратить боевые действия не менее 33 раз, передает RT. При этом официальной информации о том, что входит в мирный план новоизбранного президента США, пока нет. Однако, по данным некоторых СМИ, Трамп предлагает отложить членство Украины в НАТО на десять лет и поэтапно отменять санкции в обмен на заключение мирных соглашений, приемлемых для Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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