Киев наказал украинских киберспортсменов, которые в команде с россиянами выиграли пять млн долларов

Федерация киберспорта Украины (UESF) приняла решение о введении ограничений для игроков Team Spirit по видеоигре Dota 2 Мирослава «Mira» Колпакова и Ильи «Yatoro» Мулярчука. Это связано с тем, что киберспортсмены выступали в одной команде с россиянами.
«UESF наложила запрет на выступления на украинских турнирах на игроков команд Team Spirit по Dota 2 Мирослава „Mira“ Колпакова и Илью „Yatoro“ Мулярчука», — сообщает «Чемпионат». Там добавили, что такое решение было принято в связи с тем, что оба украинских киберспортсмена состояли в одной команде с российскими игроками.
Ранее 30 июля Mira и Yatoro вместе с остальными членами команды одержали победу на крупнейшем коммерческом турнире в истории Dota 2. Спортсмены получили призовые в размере пяти миллионов долларов.
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