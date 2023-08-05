Киев наказал украинских киберспортсменов, которые в команде с россиянами выиграли пять млн долларов

05 августа 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Киберспортсмены России и Украины совместно выиграли турнир по Dota 2 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Федерация киберспорта Украины (UESF) приняла решение о введении ограничений для игроков Team Spirit по видеоигре Dota 2 Мирослава «Mira» Колпакова и Ильи «Yatoro» Мулярчука. Это связано с тем, что киберспортсмены выступали в одной команде с россиянами. Новость по теме Русско-украинская Team Spirit выиграла пять миллионов долларов в Dota 2: что известно о команде «UESF наложила запрет на выступления на украинских турнирах на игроков команд Team Spirit по Dota 2 Мирослава „Mira“ Колпакова и Илью „Yatoro“ Мулярчука», — сообщает «Чемпионат». Там добавили, что такое решение было принято в связи с тем, что оба украинских киберспортсмена состояли в одной команде с российскими игроками. Ранее 30 июля Mira и Yatoro вместе с остальными членами команды одержали победу на крупнейшем коммерческом турнире в истории Dota 2. Спортсмены получили призовые в размере пяти миллионов долларов.

Федерация киберспорта Украины (UESF) приняла решение о введении ограничений для игроков Team Spirit по видеоигре Dota 2 Мирослава «Mira» Колпакова и Ильи «Yatoro» Мулярчука. Это связано с тем, что киберспортсмены выступали в одной команде с россиянами. «UESF наложила запрет на выступления на украинских турнирах на игроков команд Team Spirit по Dota 2 Мирослава „Mira“ Колпакова и Илью „Yatoro“ Мулярчука», — сообщает «Чемпионат». Там добавили, что такое решение было принято в связи с тем, что оба украинских киберспортсмена состояли в одной команде с российскими игроками. Ранее 30 июля Mira и Yatoro вместе с остальными членами команды одержали победу на крупнейшем коммерческом турнире в истории Dota 2. Спортсмены получили призовые в размере пяти миллионов долларов.