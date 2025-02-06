В Петербурге задержан гражданин Таджикистана, находящийся в межгосударственном розыске

В Петербурге задержан экстремист, находящийся в межгосударственном розыске
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Обвинения охватывают участие в деятельности экстремистской группировки
Обвинения охватывают участие в деятельности экстремистской группировки Фото:

В Санкт-Петербурге правоохранительными органами был задержан гражданин Таджикистана, находившийся в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в участии в экстремистской деятельности на территории своей родины.

«По данным источника в силовых структурах, накануне гражданин Таджикистана был задержан в Петербурге по запросу правоохранителей из Таджикистана. Известно, что он совершил ряд преступлений на родине, после чего уехал в Россию», — сообщает telegram-канал «78». Мужчина работал охранником в одном из бизнес-центров Петербурга.

Задержанному может грозить до 8 лет лишения свободы согласно законодательству. Обвинения охватывают участие в деятельности экстремистской группировки.

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В Санкт-Петербурге правоохранительными органами был задержан гражданин Таджикистана, находившийся в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в участии в экстремистской деятельности на территории своей родины. «По данным источника в силовых структурах, накануне гражданин Таджикистана был задержан в Петербурге по запросу правоохранителей из Таджикистана. Известно, что он совершил ряд преступлений на родине, после чего уехал в Россию», — сообщает telegram-канал «78». Мужчина работал охранником в одном из бизнес-центров Петербурга. Задержанному может грозить до 8 лет лишения свободы согласно законодательству. Обвинения охватывают участие в деятельности экстремистской группировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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