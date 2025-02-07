Назначен новый заместитель министра сельского хозяйства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Марковича, который до настоящего времени занимал должность директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции агропромышленного комплекса, на пост заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Назначить Марковича Максима Валерьевича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Постановление подписано Михаилом Мишустиным.
Максим Маркович родился 5 августа 1985 года в Рязани. Является директором департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК. В 2007 году он окончил МГИМО. Имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса.
В своей карьере он работал в различных структурах, включая Министерство энергетики России и администрацию президента. С 2015 по 2021 годы занимал должности в Минсельхозе, а с апреля 2021 года руководит текущим департаментом.
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