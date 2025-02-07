Назначен новый заместитель министра сельского хозяйства

На должность заместителя министра сельского хозяйства назначен Максим Маркович
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маркович станет заместителем министра сельского хозяйства
Маркович станет заместителем министра сельского хозяйства Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Марковича, который до настоящего времени занимал должность директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции агропромышленного комплекса, на пост заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Назначить Марковича Максима Валерьевича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Постановление подписано Михаилом Мишустиным. 

Максим Маркович родился 5 августа 1985 года в Рязани. Является директором департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК. В 2007 году он окончил МГИМО. Имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса.

В своей карьере он работал в различных структурах, включая Министерство энергетики России и администрацию президента. С 2015 по 2021 годы занимал должности в Минсельхозе, а с апреля 2021 года руководит текущим департаментом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Марковича, который до настоящего времени занимал должность директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции агропромышленного комплекса, на пост заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. «Назначить Марковича Максима Валерьевича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в тексте документа. Постановление подписано Михаилом Мишустиным.  Максим Маркович родился 5 августа 1985 года в Рязани. Является директором департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК. В 2007 году он окончил МГИМО. Имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса. В своей карьере он работал в различных структурах, включая Министерство энергетики России и администрацию президента. С 2015 по 2021 годы занимал должности в Минсельхозе, а с апреля 2021 года руководит текущим департаментом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...