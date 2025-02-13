Трамп анонсировал новые взаимные пошлины

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых взаимных тарифов, которые сильнее всего ударят по развивающимся странам, таким как Индия, Бразилия, Вьетнам, а также другие государства Юго-Восточной Азии и Африки. Об этом лидер страны написал в своих соцсетях.
«Три отличные недели, возможно самые лучшие, но сегодня большой день: взаимные тарифы!!! Сделаем Америку снова великой!!!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, другие страны «грабят» США, поэтому новая политика тарифов будет способствовать защите американских рабочих и улучшению национальной безопасности.
При этом авторы телеканала CNN отмечают, что, вероятнее всего, пошлины сильнее всего ударят по развивающимся странам. В первую очередь это Индия, Бразилия, Вьетнам и другие государства Юго-Восточной Азии и Африки.
Ранее Трамп объявил, что вводит пошлины на товары из Канады и Мексики, а также Китая. Он заявлял, что таким образом якобы борется с наркотрафиком, который поступает из этих стран в США.
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