Как ФСБ раскрыла подготовку покушения на митрополита Тихона

Сотрудники департамента по защите конституционного строя ФСБ вели разработку подозреваемых Дениса Поповича и Никиту Иванковича, которые привлекли внимание своей активной перепиской с противниками СВО и финансовой поддержкой ВСУ. Таким образом они смогли оперативно предотвратить покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, сообщает «Коммерсант».
«В силовых структурах, сотрудники департамента по защите конституционного строя и других подразделений ФСБ разрабатывали Дениса Поповича и Никиту Иванковича несколько месяцев», — сообщает источник издания. Сотрудники спецслужб обратили внимание на действия помощника митрополита и клирика храма Воскресения Христа, расположенного в районе Сокольники. Изначально они активно общались в интернете с лицами, выступающими против специальной военной операции, после чего начали осуществлять денежные переводы частным лицам и организациям, которые оказывают поддержку ВСУ.
По данным «Коммерсанта», один из задержанных, Денис Попович, планировал оставить бомбу в резиденции митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. Уточняется, что дело задержанных может быть квалифицировано не только как терроризм, но и как государственная измена. В связи с этим и признанием вины, обвиняемым грозит длительное заключение в колониях строгого режима.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, организацию которого предположительно осуществляли украинские спецслужбы. Целью атаки был митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов в период его нахождения в Москве. По информации ФСБ, задержаны подозреваемые, при них было обнаружено взрывное устройство.
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