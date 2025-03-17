Сербия попросила Россию расследовать применение «звуковой пушки» на митинге

Власти Сербии хотят подключить спецслужбы РФ и США к расследованию митингов
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Сербия попросила Россию привлечь ФСБ к расследование потенциального применения «звуковой пушки» на митинге
Сербия попросила Россию привлечь ФСБ к расследование потенциального применения «звуковой пушки» на митинге Фото:

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства привлечь к расследованию российские и американские спецслужбы для проверки обвинений в использовании полицией так называемой «звуковой пушки» против участников недавнего митинга. До этого сообщалось, что полиция применяла против демонстрантов данное оружие. 

«Чтобы остановить поток лжи [о якобы применении „звуковой пушки“ полицией против людей]<...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил Вучевич. Он уточнил, что силовым структурам не давали никаких приказов о применении оружия против демонстрантов. 

Массовые протесты, начавшиеся в Сербии с ноября 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в  Нови-Саде, продолжают вызывать напряжение в сербском обществе. На днях, 15 марта, в Белграде прошла новая волна митингов. После в соцсетях начала распространяться информация о том, что полиция против демонстрантов применила «звуковое оружие». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не позволит превратить свою страну в «майдан» ложными заявлениями против власти и силовиков. 

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства привлечь к расследованию российские и американские спецслужбы для проверки обвинений в использовании полицией так называемой «звуковой пушки» против участников недавнего митинга. До этого сообщалось, что полиция применяла против демонстрантов данное оружие.  «Чтобы остановить поток лжи [о якобы применении „звуковой пушки“ полицией против людей]<...> правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — заявил Вучевич. Он уточнил, что силовым структурам не давали никаких приказов о применении оружия против демонстрантов.  Массовые протесты, начавшиеся в Сербии с ноября 2024 года после трагического инцидента на железнодорожном вокзале в  Нови-Саде, продолжают вызывать напряжение в сербском обществе. На днях, 15 марта, в Белграде прошла новая волна митингов. После в соцсетях начала распространяться информация о том, что полиция против демонстрантов применила «звуковое оружие». Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не позволит превратить свою страну в «майдан» ложными заявлениями против власти и силовиков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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