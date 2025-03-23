Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова отказалась от гастролей

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Екатерина Волкова временно остановила свои гастроли
Екатерина Волкова временно остановила свои гастроли Фото:

Российская актриса Екатерина Волкова временно отказалась от гастрольной деятельности. Об этом женщина сообщила сама, объяснив свое решение усталостью и перегрузкой в марте.

«Ставлю на гастролях „стоп“... Усталость — это нормально. Это не значит, что я „сломалась“, просто иногда нужно замедлиться... Так что в ближайшее время официально объявляю себя невыездной, но это не точно», — написала Волкова в своем официальном telegram-канале

Актриса также упомянула, что март стал для нее месяцем перегрузок и возможной переоценки собственных амбиций. Это стало основной причиной ее решения приостановить гастрольную деятельность и взять паузу для восстановления.

В декабре 2024 года съемочная группа онлайн-кинотеатра KION и телеканала РЕН ТВ приступила к работе над новым триллером под названием «Резервация», в котором снимается Екатерина Волкова. Проект адаптирует роман «Принцип четности», автором которого является Станислав Гимадеев из Перми. Ведущую роль в этом сериале исполняет Денис Шведов. В числе других участников кинопроекта, помимо Волковой, — Полина Гухман и Филипп Янковский.

Екатерина Волкова родилась 15 января 1982 года в Таллине. Она актриса театра, кино и телевидения. Широкую известность женщина получила благодаря исполнению роли Веры Ворониной в популярном телесериале «Воронины».

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Российская актриса Екатерина Волкова временно отказалась от гастрольной деятельности. Об этом женщина сообщила сама, объяснив свое решение усталостью и перегрузкой в марте. «Ставлю на гастролях „стоп“... Усталость — это нормально. Это не значит, что я „сломалась“, просто иногда нужно замедлиться... Так что в ближайшее время официально объявляю себя невыездной, но это не точно», — написала Волкова в своем официальном telegram-канале Актриса также упомянула, что март стал для нее месяцем перегрузок и возможной переоценки собственных амбиций. Это стало основной причиной ее решения приостановить гастрольную деятельность и взять паузу для восстановления. В декабре 2024 года съемочная группа онлайн-кинотеатра KION и телеканала РЕН ТВ приступила к работе над новым триллером под названием «Резервация», в котором снимается Екатерина Волкова. Проект адаптирует роман «Принцип четности», автором которого является Станислав Гимадеев из Перми. Ведущую роль в этом сериале исполняет Денис Шведов. В числе других участников кинопроекта, помимо Волковой, — Полина Гухман и Филипп Янковский. Екатерина Волкова родилась 15 января 1982 года в Таллине. Она актриса театра, кино и телевидения. Широкую известность женщина получила благодаря исполнению роли Веры Ворониной в популярном телесериале «Воронины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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