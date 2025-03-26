Более полсотни конфискованных авто передали на СВО в 2024 году

В 2024 году более 600 автомобилей, конфискованных в рамках уголовных процессов, были переданы Минобороны РФ для использования в целях спецоперации. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России по итогам секционного совещания по вопросам участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.
«Благодаря этому в 2024 году в Минобороны России, в том числе для целей специальной военной операции, направлено более 600 конфискованных машин», — завили в Генпрокуратуре. Информацию передает ТАСС.
В результате действий, предпринятых Генеральной прокуратурой, использование конфискации имущества коррупционеров судами увеличилось на треть. Также количество решений о конфискации транспортных средств у лиц, нарушивших правила дорожного движения из-за алкогольного опьянения более одного раза, выросло в два раза. Ранее сообщалось, что, согласно постановлению правительства России, все движимое имущество, изъятое и перешедшее в собственность государства, должно передаваться Минобороны для обеспечения потребностей ВС РФ и других военных формирований.
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