Более полсотни конфискованных авто передали на СВО в 2024 году

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Конфискованные машины в рамках постановления правительства РФ были переданы на нужды СВО
Конфискованные машины в рамках постановления правительства РФ были переданы на нужды СВО Фото:

В 2024 году более 600 автомобилей, конфискованных в рамках уголовных процессов, были переданы Минобороны РФ для использования в целях спецоперации. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России по итогам секционного совещания по вопросам участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. 

«Благодаря этому в 2024 году в Минобороны России, в том числе для целей специальной военной операции, направлено более 600 конфискованных машин», — завили в Генпрокуратуре. Информацию передает ТАСС. 

В результате действий, предпринятых Генеральной прокуратурой, использование конфискации имущества коррупционеров судами увеличилось на треть. Также количество решений о конфискации транспортных средств у лиц, нарушивших правила дорожного движения из-за алкогольного опьянения более одного раза, выросло в два раза. Ранее сообщалось, что, согласно постановлению правительства России, все движимое имущество, изъятое и перешедшее в собственность государства, должно передаваться Минобороны для обеспечения потребностей ВС РФ и других военных формирований.

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В 2024 году более 600 автомобилей, конфискованных в рамках уголовных процессов, были переданы Минобороны РФ для использования в целях спецоперации. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России по итогам секционного совещания по вопросам участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.  «Благодаря этому в 2024 году в Минобороны России, в том числе для целей специальной военной операции, направлено более 600 конфискованных машин», — завили в Генпрокуратуре. Информацию передает ТАСС.  В результате действий, предпринятых Генеральной прокуратурой, использование конфискации имущества коррупционеров судами увеличилось на треть. Также количество решений о конфискации транспортных средств у лиц, нарушивших правила дорожного движения из-за алкогольного опьянения более одного раза, выросло в два раза. Ранее сообщалось, что, согласно постановлению правительства России, все движимое имущество, изъятое и перешедшее в собственность государства, должно передаваться Минобороны для обеспечения потребностей ВС РФ и других военных формирований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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