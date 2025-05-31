Внучка любимой певицы Сталина Максакова* может лишиться имущества

Имущество оперной певицы Максаковой* могут конфисковать из-за долгов
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Максакова* на текущий момент находится на территории Украины
Максакова* на текущий момент находится на территории Украины Фото:

Имущество певицы Марии Максаковой* (признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента), внучки любимой исполнительницы советского вождя Иосифа Сталина Людмилы Максаковой, может быть конфисковано в связи с неуплатой налоговой задолженности. Об сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«По исполнительному листу начинает работать Федеральная служба судебных приставов, которая устанавливает наличие у Максаковой здесь, значит, счетов. <...> Если обязательство не исполняется, задолженность взыскивается за счет имущества физического лица посредством размещения в реестре информации о вступившем в законную силу судебном акте», — рассказал Соловьев в разговоре с aif.ru

Специалист подчеркнул, что певица имеет возможность самостоятельно погасить задолженность. В случае, если Максакова не осуществит добровольную выплату, будет инициирована стандартная процедура взыскания: в первую очередь проверят наличие средств на ее банковских счетах, а затем проведут поиск принадлежащего ей имущества на территории России. Также Соловьев сообщил, что в настоящее время Максакова находится на Украине.

Максакова выросла в известной музыкальной семье: ее бабушка была любимой певицей Сталина, а мать удостоена звания народной артистки России. Сама же Мария окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных с отличием, получив красный диплом.

*Мария Максакова признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.

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Имущество певицы Марии Максаковой* (признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента), внучки любимой исполнительницы советского вождя Иосифа Сталина Людмилы Максаковой, может быть конфисковано в связи с неуплатой налоговой задолженности. Об сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «По исполнительному листу начинает работать Федеральная служба судебных приставов, которая устанавливает наличие у Максаковой здесь, значит, счетов. <...> Если обязательство не исполняется, задолженность взыскивается за счет имущества физического лица посредством размещения в реестре информации о вступившем в законную силу судебном акте», — рассказал Соловьев в разговоре с aif.ru.  Специалист подчеркнул, что певица имеет возможность самостоятельно погасить задолженность. В случае, если Максакова не осуществит добровольную выплату, будет инициирована стандартная процедура взыскания: в первую очередь проверят наличие средств на ее банковских счетах, а затем проведут поиск принадлежащего ей имущества на территории России. Также Соловьев сообщил, что в настоящее время Максакова находится на Украине. Максакова выросла в известной музыкальной семье: ее бабушка была любимой певицей Сталина, а мать удостоена звания народной артистки России. Сама же Мария окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных с отличием, получив красный диплом. *Мария Максакова признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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