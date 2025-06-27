Путин «сверил часы» с главой Узбекистана по экономическим планам

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности двусторонней встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Российский лидер сказал, что главы двух государств «сверили часы» по части крупных инвестпроектов.
«Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, всё это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность», — сказал Путин в ходе выступления перед СМИ.
В ходе той же беседы российский лидер также рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, президент РФ отметил, что в России ждут с визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
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