ЕР выдвинула Слюсаря на пост губернатора Ростовской области

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Юрия Слюсаря на предстоящие выборы губернатора Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона, отметив, что решение партийной конференции было принято единогласно.
«Сегодня „Единая Россия“ выдвинула мою кандидатуру на предстоящие выборы губернатора Ростовской области. Решение партийной конференции было принято единогласно», — говорится в сообщении Слюсаря в telegram-канале.
Он подчеркнул, что Ростовская область является сильным регионом с богатой историей, традициями и талантливыми людьми. А также выразил уверенность, что работа властей должна быть направлена на то, чтобы каждый житель чувствовал, что развитие региона происходит ради них и с их участием.
«Регион должен выйти из образа „транспортного коридора“, стать центром Юга России, — с собственным промышленным, логистическим, аграрным и инвестиционным потенциалом. Это — не декларация, а четкий стратегический расчет», — отметил Слюсарь.
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