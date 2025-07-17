В ГД внесут обновленный законопроект о навязчивом преследовании

Депутаты Госдумы внесут новый закон о сталкинге
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Предлагается ввести запрет на приближение к жертвам сталкинга
Предлагается ввести запрет на приближение к жертвам сталкинга Фото:

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» планируют внести обновленную версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании) осенью 2025 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«С учетом того, что мы чуть сдвинулись, есть еще ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой», — сказала Горячева на круглом столе «Сталкингу — нет», передает ТАСС. По словам депутата, ранее подготовленный вариант документа был возвращен авторам для доработки из-за ряда замечаний.

Основная цель законопроекта — закрепить правовые механизмы борьбы с навязчивым преследованием. Предлагается ввести запрет на приближение к жертвам сталкинга и установить четкие процедуры защиты лиц, подвергающихся подобным действиям.

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Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» планируют внести обновленную версию законопроекта о сталкинге (навязчивом преследовании) осенью 2025 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. «С учетом того, что мы чуть сдвинулись, есть еще ряд замечаний, то мы осенью выйдем уже с законодательной инициативой», — сказала Горячева на круглом столе «Сталкингу — нет», передает ТАСС. По словам депутата, ранее подготовленный вариант документа был возвращен авторам для доработки из-за ряда замечаний. Основная цель законопроекта — закрепить правовые механизмы борьбы с навязчивым преследованием. Предлагается ввести запрет на приближение к жертвам сталкинга и установить четкие процедуры защиты лиц, подвергающихся подобным действиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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