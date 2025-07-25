Военкор Котенок: под Красноармейском пропал Андрей Филатов

Военкор Филатов пропал в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Под Красноармейском (Покровском) пропал военкор Андрей Филатов. Об этом сообщает его коллега, военкор Юрий Котенок.
«Предварительно, он попал под удар украинского FPV-дрона», — пишет Котенок со ссылкой на информацию из telegram-каналов. Предположительно, обнаружены мотоцикл и камера Филатова.
Котенок отмечает, что официальной информации о пропаже Филатова нет. «Молимся и верим в лучшее», — пишет военкор.
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