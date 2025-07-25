Военкор Котенок: под Красноармейском пропал Андрей Филатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военкор Филатов пропал в зоне СВО
Военкор Филатов пропал в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Красноармейском (Покровском) пропал военкор Андрей Филатов. Об этом сообщает его коллега, военкор Юрий Котенок.

«Предварительно, он попал под удар украинского FPV-дрона», — пишет Котенок со ссылкой на информацию из telegram-каналов. Предположительно, обнаружены мотоцикл и камера Филатова.

Котенок отмечает, что официальной информации о пропаже Филатова нет. «Молимся и верим в лучшее», — пишет военкор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Красноармейском (Покровском) пропал военкор Андрей Филатов. Об этом сообщает его коллега, военкор Юрий Котенок. «Предварительно, он попал под удар украинского FPV-дрона», — пишет Котенок со ссылкой на информацию из telegram-каналов. Предположительно, обнаружены мотоцикл и камера Филатова. Котенок отмечает, что официальной информации о пропаже Филатова нет. «Молимся и верим в лучшее», — пишет военкор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...