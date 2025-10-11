ВСУ атаковали Запорожскую область

Срочная новость
Украина открыла артиллерийский огонь по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Как отметил глава области, прозвучало не менее девяти взрывов на территории Запорожья. Жителей попросили найти укрытие.
«Не менее девяти взрывов со стороны ВСУ», — написал Балицкий. Сообщение размещено в его telegram-канале.
