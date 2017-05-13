В штабе реновации Москвы раскол: все идет не по плану

19:16 12 мая 2017 0

Несколько лет мэрия Москвы не допускала в управление политпроцессами на своей территории никаких внешних игроков, а теперь опасается даже довыборов по одноманатному округу в Госдуму Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В воскресенье, 14 мая, в Москве пройдет митинг противников реновации. В Facebook 6 тыс. человек отметили, что пойдут на эту акцию, еще 5,5 тысяч «интересуются» мероприятием. Акция протеста стала полной неожиданностью для городских властей, но следить за выступлением будут не только в мэрии, но и в Кремле: неконтролируемый рост протеста в столице менее чем за полгода до старта президентской кампании нежелателен. Особенно, когда активизировались ранее аполитичные граждане.

Рост активности заметен по группе «Москвичи против сноса (против закона о реновации)». В соцсетевой паблик за два месяца вступило 22,5 тыс. человек. Показателен пост одной из участник: «Соседи, есть вопрос, возможно, не самый актуальный. Как мы выбирали мэра? Кто помнит? Вроде Путин предложил несколько кандидатур? Или я ошибаюсь? Мы за него голосовали? Ведь он не москвич и мы ничего о нем не знали».

Сергей Собянин и его команда не ожидали такого стечения обстоятельств Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сразу несколько собеседников агентства в мэрии сообщили, что накал страстей вокруг инициативы удивил и руководство Москвы. Как рассказал «URA.RU» источник в окружении мэра Сергея Собянина, реновация была задумана как долгосрочный проект, для которого нынешняя администрация в среднесрочной перспективе должна была только подготовить инфраструктуру города. Это подтверждает и один из членов авторского коллектива проекта.

«Собянин должен был въехать на новый мэрский срок (выборы в сентябре 2018 года. — Прим. ред.) на белом коне, как человек, обновивший трансформаторы, теплосети и проложивший кабеля нового поколения для Москвы, которая вот-вот начнет обновляться.

Желания стать человеком, выселившим полтора миллиона москвичей, не было», — рассказал источник.

По его словам, изменение сроков и концепции реновации произошло во время обсуждения проекта с федеральным центром. На каком-то из совещаний было решено, что это удачный технологический шаг в преддверии президентской кампании. Позже к этому тезису добавили сюжет с реализацией поручения президента форсировать федеральную программу расселения ветхого жилья.

После утверждения новых вводных в авторском коллективе произошел раскол, знает его участник. Бурная общественная дискуссия, протест на озвученный сценарий проведения реновации был поддержан рядом специалистов. Существовало даже предложение свернуть проект, но его быстро отвергли. Сейчас у инициативы новые идеологи. «Проект публично одобрен президентом, и президент знает, что планировалось изначально и как эта тема стала конфликтной. Мы должны выполнить поставленную задачу», — утверждает источник в мэрии Москвы.

Он настаивает: в мэрии понимают все риски и опасности, а главное, и тех, кто улучшит свои позиции на фоне ухудшающегося образа московских властей.

Из-за реновации протестная Москва позабыла о скандале вокруг Дмитрия Медведева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реновация в ее нынешнем виде уже меняет выверенную и отстроенную за семь лет политическую систему столицы. Мэрия презентовала выборы в Мосгордуму как пример политического менеджмента: они прошли максимально спокойно, во всех округах, где были возможны конфликты, с их участниками договорились до старта кампании. Это позволило Сергею Собянину единолично управлять выборами в Госдуму по московским округам, не допуская федеральных кураторов. Выборы в муниципальные советы 2017 года должны были продолжить эту успешную политтехнологичную цепь, но не продолжат.

СМИ сообщали, что Сергей Собянин повлиял на отказ администрации президента назначать куратором Госдумы Сергея Железняка, по той причине, что его перевод на госслужбу привел бы к досрочным выборам в московском одномандатном округе. А после конфликта из-за реновации гарантировать нужные результаты голосования мэрия не может.

В Госдуме над поправками к закону работают Валерий Рашкин (КПРФ) и Галина Хаванская («Справедливая Россия»), экс-депутат ГД Дмитрий Гудков записал ролик в поддержку митинга 14 мая, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев также активно критикует программу в СМИ. Против сноса выступает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, который собирается участвовать в мэрских выборах в 2018 году.

Все это — pr-старт муниципальной кампании в Москве, до официального остались считанные недели. Как рассказали «URA.RU» политтехнологи, курировавшие выборы в столичные муниципалитеты, тема реновации может привести к провалу кандидатов от партии власти.

«Единороссы побеждают только в условиях высушенной явки. На протестной волне москвичей легко мобилизовать.

А в условиях, когда в бюллетене нужно выбирать сразу пять фамилий, у партии власти шансов становится еще меньше, из-за обкатанного в 2011 году лозунга — голосуй за любую партию, кроме ЕР», — пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что лояльные депутаты понадобятся кандидатам в мэры Москвы через год для прохождения муниципального фильтра: «Таким образом, у оппозиции с раскруткой этой темы появился реальный шанс протащить несистемного кандидата в мэрскую кампанию 2018 года».

С момента выхода фильма с замечаниями в адрес премьера Дмитрия Медведева прошло два месяца. Кто теперь помнит этот ролик? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Технологические и коммуникационные ошибки команды Собянина привели к тому, что к социальному протесту жителей пятиэтажек подключилась политическая оппозиция, подтверждает гендиректор АПЭК и член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. «Программа, которая могла стать драйвером электорального успеха на муниципальных, президентских и мэрских выборах, которая могла цементировать поддержку будущего мэра и президента, стала серьезной проблемой для восприятия власти. То, что могло поддержать власть, стало ее головной болью», — прокомментировал сложившуюся ситуацию эксперт.

Не внакладе и руководство «Единой России». Федеральные власти стали одними из главных интересантов нынешней шумихи, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. В первую очередь, от нее выиграл премьер, лидер ЕР Дмитрий Медведев.

«С середины апреля к конфликту подключился федеральный центр, который захотел вернуть контроль над повесткой дня, чтобы сместить акценты с неудобных для себя тем.

Реновация привлекла внимание не только москвичей, но и жителей крупных городов, где выходили на митинги 26 марта.

С подачи федералов тему начинают педалировать, чтобы переключить внимание с Медведева», — поясняет политолог.

Спикер ГД Вячеслав Володин продолжает улучшать имидж своего ведомства, противопоставляя его «бешеному принтеру» прошлого созыва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политические очки заработал на скандале с пятиэтажками и спикер Госдумы Вячеслав Володин. 28 апреля он пообещал, что при рассмотрении законопроекта о реновации будет сделан акцент на соблюдении прав граждан. Политтехнолог Дмитрий Гусев считает, что «со стороны Володина это было правильным решением — учесть все предложения жителей».

«Теперь должны последовать общественные, парламентские и непарламентские слушания», — анонсирует эксперт.

Такой подход параллельно с активной работой депутатов над поправками сможет укрепить позиции парламента и позитивно повлиять на имидж Думы, считают опрошенные «URA.RU» специалисты.

Помимо политических, существуют и экономические выгодоприобретатели. Член Общественной палаты Москвы, политолог Павел Данилин указывает на интерес крупных застройщиков Московской области. Как только примут закон о реновации, привлекательность жилья в Подмосковье будет стремиться к нулю, заявил он в интервью «URA.RU»: «С финансовой точки зрения, программа подобна смерти для подмосковных риелторов. Кому будет интересно покупать дом в 20 км от Москвы без соответствующей инфраструктуры и дорог, если можно приобрести квартиру за те же деньги в черте города?

Массовое строительство, безусловно, приведет к снижению цен. Более того, если программа будет начата в ближайшие сроки, то снижать цены подмосковным девелоперам придется уже завтра».

По данным портала «Недвижимость и цены», средняя стоимость квадратного метра в Москве составляет 195 тыс. рублей. В Подмосковье — 85 тыс. рублей. При этом, за неделю цены на столичную недвижимость опустились на 0,1%, а на подмосковную выросли на 0,08%.

Впрочем, главное в протесте, что свой интерес удается отстоять самим москвичам, не согласным либо со сносом своих домов, либо с условиями организации сноса. Чем дольше будет сохраняться их недовольство, тем больше вероятность отыграть условия переселения в пользу горожан, считает эксперт по информационному взаимодействию, член РАСО Андрей Широков: «Шумиха лишь способствует торгу. Но мэр будет максимально продавливать свои интересы, торговаться за каждую свою уступку».

В четверг, 11 мая, за три дня до назначенного митинга, Сергей Собянин, выступая на федеральном радио, согласился на ряд поправок, которые предложили внести в закон депутаты от думской оппозиции. «Никаких проблем прописать в законе то, что человек на выбор получает либо равнозначное, либо равноценное жилье, не возникнет», — отошел от своих первичных позиций мэр.

И он может сдавать позиции и дальше, ведь самое эффективное использование конфликта пока демонстрирует президент Владимир Путин. Он одобрил планы Сергея Собянина после персональной презентации, а уже 26 апреля — фиксируя рост протестных настроений — глава государства потребовал от мэра, правительства и парламента тщательнее проработать закон о реновации. Так он выступил как гарант прав россиян, поясняет руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев:

«Президент почувствовал низкую поддержку программы со стороны москвичей, поэтому вмешался и сказал нужные и правильные слова, повел себя как политик».