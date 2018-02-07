Из словаря российской политики исчез «губернатор-варяг»

16:08 07 февраля 2018 1

Врио главы Дагестана Владимир Васильев начал масштабную антикоррупционную кампанию в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Приход к власти новых руководителей в ходе массовой ротации губернаторов осенью 2017 года прошел безболезненно, однако в четырех регионах сменились главы региональных столиц, а в Дагестане началась масштабная антикоррупционная кампания. К такому выводу пришли эксперты фонда «Особое мнение» в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги», который распространялся при поддержке прокремлевского экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Ротация элит при новых врио проходит безболезненно. Девять из одиннадцати врио губернаторов ограничились минимальными перестановками, максимально опираясь на местные кадры. «Большая часть врио глав регионов успешно, без конфликтов и радикальных сломов, „приземляются“ в регион, начиная работать с местными командами», — говорится в докладе.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков — один из немногих, кто испытывает проблемы с местными элитами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это говорит о том, что в России сложилась единая система управления, в которой больше не важно, пришлый управляет регионом или местный, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Варяг» — это не аналитический термин, а оценочный ярлык, который долгое время региональные элиты использовали в борьбе за свои интересы, в торге за значимые места. Мол, «у нас такой сложный регион, тут чужой не сможет». На самом деле, чтобы войти в курс дел и понять, кто есть кто в регионе, где критические ограничения и проблемы, а где потенциал, достаточно двух недель работы на месте и нормальной аналитики», — рассказала Соколова «URA.RU».

Ротация элит, за исключением пары регионов, действительно, проходит спокойно, отмечает и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Среди исключений он называет Орловскую и Новосибирскую области. «Любой разумный человек начинает перестановки лишь после того, как пройдет через выборы (врио должны будут избираться в сентябре 2018 года — прим. ред.) То, что врио, в основном, не меняли команды — это логично и правильно», — рассказал политолог «URA.RU».

Особую ситуацию эксперты отмечают в Дагестане, где впервые в современной истории главой региона был назначен человек, который не является выходцем из региона и имеет бэкграунд силовика. «Из ряда врио выделяется Владимир Васильев, начавший борьбу с коррупцией, замешанной на национальных кланах, и наведение порядка во вверенном ему регионе. В середине января в республику с проверкой приехали 38 представителей Генпрокуратуры», — говорится в докладе.

В регионе по подозрению в превышении полномочий уже задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы, а также ряд членов регионального правительства и их заместителей, само правительство отправлено в отставку.

При этом, ссылаясь на данные ВЦИОМ и ФОМ, авторы доклада указывают, что у Васильева, среди назначенных врио, самая большая поддержка в регионе. На него возлагают надежды 74% населения. Данные социологов подтверждает и Калачев, который знаком с ситуацией в республике. «Большая часть действий силовиков проходит при всеобщем одобрении. К Васильеву отношение положительное. Единственный вопрос — почему так поздно и почему так мало задержанных? Васильеву удается напрямую апеллировать к населению Дагестана, минуя элиты», — говорит политолог.

Врио главы Нижегородской области Глебу Никитину пришлось менять систему управления Нижним Новгородом, чтобы выбить почву из-под ног местных элит Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отдельно авторы доклада отмечают и взаимоотношения врио с руководителями региональных столиц. В четырех случаях они были заменены (Самарская, Омская, Псковская области и Красноярский край), а еще в четырех — сохранили свои посты (Новосибирская, Ивановская и Орловская области и НАО). В трех других регионах история развивалась по особому сценарию: в Нижегородской области была изменена сама модель управления столицей региона, в Приморском крае главой Владивостока стала компромиссная фигура, а мэр Махачкалы потерял свой пост в результаты действий силовиков. В целом ситуация свидетельствует о том, что главы регионов крепко сидят на своих местах, полагает Соколова. «То, что местные элиты перестали „выжимать“ новых глав регионов, показывает особый уровень доверия к решениям президента и говорит о реальных результатах преодоления центробежных тенденций 90-х годов», — отмечает политолог.

Напомним, с 25 сентября по 12 октября 2017 года в России сменилось 11 глав регионов. Средний возраст врио — 48 лет.