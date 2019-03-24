Что делают звезды, чтобы не повторить судьбу Началовой

Для звезд следить за своим здоровьем — такая же работа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После смерти Юлии Началовой некоторые звезды российской эстрады задумались о своем здоровье. К врачам решила пойти экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович. А для Филиппа Киркорова полное обследование — практически ритуал. Король отечественной эстрады неоднократно заявлял, что регулярно проверяется у врачей, не жалея средств. Представители шоу-бизнеса и знаменитые врачи объяснили «URA.RU», насколько тяжело быть артистом и почему некоторые из них уходят слишком рано.

В беседе с «URA.RU» известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил, что труд артиста гораздо тяжелее, чем кажется. «У артистов — нагрузки фантастические, почти как на шахте», — рассказал продюсер. «Недосыпы, постоянные съемки, где ты сутками сидишь в закрытом павильоне без кислорода. Яркие софиты, грим, химия — все это вредно. Это тяжелейший, адский труд», — пояснил Пригожин. «Любой концерт дается очень непросто. Это разные города, бездорожье, разная еда, гостиницы. Ничего хорошего в этом нет, это, разумеется, может сказаться на здоровье», — добавил он.

Пригожин отметил, что звезды постоянно испытывают повышенные нагрузки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эти повышенные нагрузки отчасти и губят российских знаменитостей. «Звезды — это просто люди. Их тело и жизнь ничем не отличается от тела и жизни обычных людей», — пояснила «URA.RU» врач и телеведущая Елена Малышева. Но добавила, что «звездами, как правило, становятся психически и физически очень устойчивые люди».

Эксперты объяснили, что с нагрузками каждый справляется по-своему. Врач-кардиолог, специалист по антивозрастной терапии, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников в разговоре с «URA.RU» отметил, что «внешность звезд — это их капитал». «Любой представитель шоу-бизнеса понимает, что внешность — это товар, который он продает. Они соблюдают диету, занимаются спортом», — рассказал Мясников.

Малышева пояснила, что стресс ударят по звездам так же, как и по рядовым россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Он подчеркнул, что для артистов следить за собой — это тяжелая работа, отнимающая много сил и денег. «Это стоит немало. Уход только за внешностью в месяц может стоить около 200 тысяч, и это только в России», — добавил Мясников.

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович отметил, что заниматься своим здоровьем звезд также толкает банальный страх заболеть. «Он гонит под нож хирурга и к врачам самых разных людей, в том числе и звезд», — объяснил врач. Он согласился с тем, что эстрадные артисты тщательно следят за своим самочувствием. «Это правильное питание, физкультура, танцы, йога», — пояснил психотерапевт.

Некоторые борются со стрессом с помощью алкоголя или наркотиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Однако, по словам Федоровича, «актерская среда» за своим здоровьем не следит. Пригожин также отметил, что некоторые звезды «заливают эмоциональное напряжения алкоголем». Мясников добавил, что к постоянный стрессам и повышенным нагрузкам прибавляются запрещенные вещества. «Это эмоциональное выгорание со всеми вытекающими. Наркотики и так далее», — отметил врач, объясняя «странную» высокую смертность среди представителей шоу-бизнеса. Он подчеркнул, что к смерти Юлии Началовой наркотики не имеют отношения, однако в звездной среде злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами не редкость.