В России закладывают фундамент для отхода от сырьевой экономики

Поможет развитие промышленности в крупнейшей отрасли

28 августа 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Российскую промышленность будут развивать за счет перезапуска сферы ЛПК Фото: Екатерина Сычкова статья из сюжета Новая экономика России Власти РФ перезапускают обрабатывающую промышленность в лесопромышленном комплексе (ЛПК). Для этого в стране создается единый государственный лесной реестр, который упростит условия работы бизнеса в сфере ЛПК. Так эксперты трактуют URA.RU итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 28 августа. По словам аналитиков, обрабатывающая промышленность является главным двигателем перестройки всей экономики в целом и позволит стране уйти от зависимости от угле-водородов. Статья по теме Путин запустил процесс отказа России от нефтяной иглы В ходе совещания с вице-премьерами глава правительства особо выделил тему развития лесопромышленного комплекса. Мишустин подчеркнул важность не только создавать рабочие места и наращивать темпы производства в отрасли, но и бережно относиться к окружающей среде. «Россия обладает уникальными природными богатствами, и нам нужно выстраивать очень аккуратную, продуманную и взвешенную политику, связанную с контролем использования наших богатств, когда не только рубят лес, но и высаживают новый, восстанавливая экологическое равновесие», — пояснил глава правительства. Премьер-министр отметил, что за последние три года был предпринят ряд мер по совершенствованию надзора в области ЛПК. «Внесены изменения в законодательство, приняты необходимые решения для стимулирования глубокой переработки древесины именно в России. Уже более полутора лет действуют ограничения на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных пород. Есть меры поддержки добросовестных предпринимателей, которые позволяют им сократить часть затрат», — подчеркнул Мишустин, указав, что более подробно о развитии ЛПК расскажет зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Обрабатывающая промышленность является главным двигателем структурной перестройки экономики Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам вице-премьера, единый государственный лесной реестр в стране создается впервые. «Цифровая трансформация лесного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе модернизирована отраслевая информационная система ЛесЕГАИС. С 1 января прошлого года она позволяет оформлять электронный документ на каждую партию древесины, своего рода цифровой паспорт древесины. Он подтверждает легальность ее происхождения. На втором этапе к 2025 году будет завершено создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Как раз в ней будет создан единый государственный лесной реестр. Он, по сути, станет цифровым двойником леса. В реестре будут все сведения о лесах и использовании лесных ресурсов, защите и воспроизводстве леса, местах складирования и переработки, а также обо всех сделках с древесиной», — пояснила Абрамченко. Власти РФ перезапускают обрабатывающую промышленность, которая является главным двигателем структурной перестройки экономики, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «У нас экономика была настроена на спрос угле-водородного сырья последние годы. Сейчас пытаются ее перестроить, перенаправить на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть условно «из леса в бумагу». Главным же двигателем структурной перестройки является обрабатывающая промышленность. И сейчас все инвестиции, законодательство, трудовые ресурсы, основные государственные средства будут нацелены на обработку. Только за ее счет можно сделать инновационные прорывы, которые нам необходимы из-за того, что многие ушли с нашего рынка. России необходимо налаживать собственную переработку леса и продавать товары с высокой добавленной стоимостью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лесопереработка — это тоже обрабатывающая промышленность. Поэтому совершенно неудивительно, что важная роль будет отдана ей», — пояснил эксперт. По словам руководителя «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, правительство и президент неоднократно говорили, что надо налаживать собственную переработку леса, а главный посыл здесь — развитие промышленности страны. «Нам нужно загрузить нашу промышленность и провести вторую индустриализацию, в том числе в ЛПК. Задача правительства — обеспечить рост промышленности, ведь без развития промышленности страна не сможет существовать. Кроме того, развитие промышленности — это развитие бизнеса», — уточнил Поляков. Административные барьеры в области лесопереработки будут сокращаться Фото: Анна Майорова © URA.RU Говоря о развитии бизнеса в сфере ЛПК, замруководителя центра ответственного природопользования института географии РАН Андрей Птичников указал, что для этого существует много барьеров. «Это связано с консервативными представлениями о лесе. У нас лесное хозяйство старое, ему 200 лет. Но есть скандинавская система, которая больше ориентирована на бизнес. Лесопользователи говорят, что от многих консервативных положений можно отказаться. Правительство слушает их, идет навстречу. Последние годы были приняты новые подходы к заготовке, к ведению более интенсивного лесного хозяйства по скандинавским принципам. Надо сокращать административные барьеры. Поэтому совершенно логично, что правительство движется в этом направлении», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ перезапускают обрабатывающую промышленность в лесопромышленном комплексе (ЛПК). Для этого в стране создается единый государственный лесной реестр, который упростит условия работы бизнеса в сфере ЛПК. Так эксперты трактуют URA.RU итоги совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 28 августа. По словам аналитиков, обрабатывающая промышленность является главным двигателем перестройки всей экономики в целом и позволит стране уйти от зависимости от угле-водородов. В ходе совещания с вице-премьерами глава правительства особо выделил тему развития лесопромышленного комплекса. Мишустин подчеркнул важность не только создавать рабочие места и наращивать темпы производства в отрасли, но и бережно относиться к окружающей среде. «Россия обладает уникальными природными богатствами, и нам нужно выстраивать очень аккуратную, продуманную и взвешенную политику, связанную с контролем использования наших богатств, когда не только рубят лес, но и высаживают новый, восстанавливая экологическое равновесие», — пояснил глава правительства. Премьер-министр отметил, что за последние три года был предпринят ряд мер по совершенствованию надзора в области ЛПК. «Внесены изменения в законодательство, приняты необходимые решения для стимулирования глубокой переработки древесины именно в России. Уже более полутора лет действуют ограничения на вывоз круглого леса хвойных и ценных лиственных пород. Есть меры поддержки добросовестных предпринимателей, которые позволяют им сократить часть затрат», — подчеркнул Мишустин, указав, что более подробно о развитии ЛПК расскажет зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко. По словам вице-премьера, единый государственный лесной реестр в стране создается впервые. «Цифровая трансформация лесного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе модернизирована отраслевая информационная система ЛесЕГАИС. С 1 января прошлого года она позволяет оформлять электронный документ на каждую партию древесины, своего рода цифровой паспорт древесины. Он подтверждает легальность ее происхождения. На втором этапе к 2025 году будет завершено создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Как раз в ней будет создан единый государственный лесной реестр. Он, по сути, станет цифровым двойником леса. В реестре будут все сведения о лесах и использовании лесных ресурсов, защите и воспроизводстве леса, местах складирования и переработки, а также обо всех сделках с древесиной», — пояснила Абрамченко. Власти РФ перезапускают обрабатывающую промышленность, которая является главным двигателем структурной перестройки экономики, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «У нас экономика была настроена на спрос угле-водородного сырья последние годы. Сейчас пытаются ее перестроить, перенаправить на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть условно «из леса в бумагу». Лесопереработка — это тоже обрабатывающая промышленность. Поэтому совершенно неудивительно, что важная роль будет отдана ей», — пояснил эксперт. По словам руководителя «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, правительство и президент неоднократно говорили, что надо налаживать собственную переработку леса, а главный посыл здесь — развитие промышленности страны. «Нам нужно загрузить нашу промышленность и провести вторую индустриализацию, в том числе в ЛПК. Задача правительства — обеспечить рост промышленности, ведь без развития промышленности страна не сможет существовать. Кроме того, развитие промышленности — это развитие бизнеса», — уточнил Поляков. Говоря о развитии бизнеса в сфере ЛПК, замруководителя центра ответственного природопользования института географии РАН Андрей Птичников указал, что для этого существует много барьеров. «Это связано с консервативными представлениями о лесе. У нас лесное хозяйство старое, ему 200 лет. Но есть скандинавская система, которая больше ориентирована на бизнес. Лесопользователи говорят, что от многих консервативных положений можно отказаться. Правительство слушает их, идет навстречу. Последние годы были приняты новые подходы к заготовке, к ведению более интенсивного лесного хозяйства по скандинавским принципам. Надо сокращать административные барьеры. Поэтому совершенно логично, что правительство движется в этом направлении», — подытожил эксперт.