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01 мая 2017
30 апреля 2017
29 апреля 2017
13:30  01 мая 2017 0

Количество пассажиров, пострадавших из-за воздушной ямы в Таиланде, растет. Большинство — россияне

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Воздушные ямы, в которые попал авиалайнер, известны как «турбулентность ясного неба»Фото: Pixabay

Число пострадавших пассажиров самолета «Аэрофлота», попавшего в несколько воздушных ям в Таиланде, достигло 27 человек. 24 из них — граждане РФ.

С рейса, летевшего в Бангкок, в больницу были доставлены 27 человек — 24 россиянина и три гражданина Таиланда, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Владимира Соснова. По его словам, четверо граждан РФ уже выписались из больницы.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» попал в несколько воздушных ям на подлете к Бангкоку. Некоторые пассажиры не были пристегнуты, поэтому их выбросило из кресел. Люди получили травмы головы и спины, переломы рук, есть подозрения на перелом позвоночника.

В «Аэрофлоте» рассказали о причинах ЧП. Воздушные ямы, в которые попал лайнер, известны как «турбулентность ясного неба». Она возникает не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение, поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места.

Анна Белкина
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