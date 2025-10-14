Sky TG24: НАТО обсуждает смягчение правил применения оружия против России

В НАТО начали обсуждение изменения правил применения вооружений против России. С таким заявлением 1выступил посланник США при альянсе Мэттью Уитакер, его слова приводит итальянский портал Sky TG24. По словам дипломата, тема ограничений в использовании поставляемого Украине оружия стала одной из ключевых в повестке блока на фоне продолжающегося конфликта.
«Не секрет, что чем больше национальных ограничений <…>, тем сложнее высшему руководству оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, — это будет сделано», — заявил представитель США при НАТО. Он также отметил, что страны, передающие вооружения, хотят быть уверены в их «разумном» использовании и отсутствии рисков эскалации.
По информации Sky TG24, обсуждение новых подходов связано с недавними призывами украинских властей ослабить правила применения западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Уитакер анонсировал «крупные заявления» по военной поддержке Киева в ближайшее время, не раскрывая деталей.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что практически принял решение о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине, но намерен выяснить, как Киев будет их использовать. В Кремле предостерегли, что такой шаг станет серьезным витком эскалации, напомнив, что ракеты Tomahawk существуют и в ядерном оснащении. Президент России Владимир Путин пообещал усилить системы ПВО в случае появления новых угроз. По его словам, поставки Tomahawk не только нанесут ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, но и невозможны без прямого участия американских военных специалистов.
