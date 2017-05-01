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01 мая 2017
30 апреля 2017
16:25  01 мая 2017 0

Появилась видеозапись из салона попавшего в воздушную яму самолета в Бангкоке

В результате ЧП пассажиры самолета упали в проходФото: скрин видео Instagram

В Сети опубликовано видео из салона попавшего в воздушную яму самолета «Аэрофлота» в Бангкоке.

На записи запечатлены последствия ЧП: повсюду разбросаны вещи, которые не были закреплены вы салоне лайнера, в проходе лежат люди, пишет RT.

В понедельник, 1 мая, самолет компании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Банкок попал в воздушную яму. По данным Gazeta.ru, пострадали более 20 человек, среди них как российские граждане, так и иностранцы. СК начал проверку по данному факту.

Екатерина Холкина
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