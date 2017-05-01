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01 мая 2017
30 апреля 2017
18:06  01 мая 2017 0

Медики рассказали о состоянии пострадавших в небе над Бангкоком россиян

Визит Орлова в Нижний Тагил , больница, врач, больничный коридор, санитар, медбрат
Жизни россиян ничто не угрожаетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медики оценивают состояние россиян, пострадавших в результате попадания самолета авиакомпании «Аэрофлота» в воздушную яму, как среднетяжелое.

Жизни россиян, пострадавших в результате ЧП с самолетом Москва-Бангкок, ничто не угрожает. Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

«Состояние всех пострадавших оценивается медиками как средней степени тяжести, угрозы жизни нет», — приводит слова Салагай 360.

Всего в больницы Бангкока госпитализированы 15 человек, в том числе один ребенок. Еще девять пострадавших, в числе которых четверо детей, получили помощь амбулаторно.

Екатерина Холкина
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