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07 мая 2017
06 мая 2017
16:27  07 мая 2017 0

Украина — это Европа! Порошенко обратился к землякам перед стартом «Евровидения»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр ПорошенкоФото: пресс-служба Президента Украины
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Петр Порошенко обратился к землякам в канун церемонии открытия конкурса «Евровидение» в Киеве. Свое послание он опубликовал на сайте президента Украины, сообщает RT.

«Я желаю всем нам, украинцам, почувствовать себя народными дипломатами в эти дни, когда в Киев приехало столько иностранных гостей, — написал Порошенко. — Пусть каждый из нас сделает так, чтобы они возвращались домой с самыми лучшими впечатлениями о нашей с вами стране».

Официальная церемония открытия Евровидения в Киеве состоится в воскресенье, 7 мая. Лидер Украины выразил убеждение, что песенный конкурс станет торжеством европейского единства, венцом европейских ценностей.

«А Украина — это Европа. Без всяких сомнений! Поздравляю вас, дорогие украинцы с европейской весной. Слава Украине! Слава Европе!» — торжественно закончил свое обращение президент.

Евгений Лазарев
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