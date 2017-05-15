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15 мая 2017
14 мая 2017
04:31  15 мая 2017 0

Россия выполнит наблюдательный полет над США

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Наблюдательный полет пройдет в рамках международного Договора по открытому небуФото: Pixabay

Наблюдательный полет над США выполнят на этой неделе российские инспекторы. Он пройдет в рамках международного Договора по открытому небу на самолете Ту-154МЛк-1.

По словам начальника национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, дальность полета составит до 4,25 тысячи километров. Он будет выполняться в период с 15 по 20 мая с использованием аэродрома открытого неба Трэвис в Калифорния, сообщает ТАСС.

Маршрут российского самолета согласован с американской стороной. Специалисты из США на борту самолета будут лично контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

После США России осуществит наблюдательный полет над Великобританией.

Наталья Володина
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