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31 мая 2017
14:44  31 мая 2017 2

Партнер НАСА уверен в присутствии на Земле инопланетян

Бигелоу утверждает, что инопланетяне живут "прямо под носом у людей"ФОТО: Pixabay

Основатель компании Bigelow Aerospace, которая сотрудничает с NASA, Роберт Бигелоу заявил, что на Земле живут представители иных космических цивилизаций.

«Я абсолютно в этом уверен», — заявил он во время ток-шоу «60 минут» на телеканале CBS, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бигелоу признался, что потратил на поиски инопланетян миллионы долларов. Оказывается, для того, чтобы найти пришельцев, людям совсем не надо отправляться в открытый космос. По словам эксперта, большинство гуманоидов проживает «прямо под носом у людей».

Ранее философы из Оксфордского университета объяснили, почему люди до сих пор не видели инопланетян. Это происходит, потому что инопланетный разум появился гораздо раньше земного, отмечает телеканал 360. Технологии других космических цивилизаций позволяют утаивать от землян коммуникацию на более высоком уровне.

Марина Мотылева
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