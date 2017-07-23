01:33 23 июля 2017 0

Людмила Алексеева обвинила авторов ролика в провокации ФОТО: inosmi.ru

Людмила Алексеева прокомментировала опубликованные кадры, на которых видно, как она целует руки Владимира Путина во время его визита к ней. Правозащитница назвала ролик монтажом, а авторов — сволочами.

«Идиоты они и сволочи. Вот и все. И мне знаете что обидно? Что каналы, которым я не доверяю, Первый, ВГТРК, они показали, и там не было этого кадра. Если бы я целовала руки президента, неужели бы они не показали?» — возмутилась Алексеева в разговоре с журналистами Радио «Свобода».

Видео, на котором Алексеева целует руки главы государства, ранее появилось на сайте телеканала «Дождь». На ролике в правом верхнем углу виден значок агентства Ruptly, однако на записи, размещенной на странице Первого канала на YouTube, этот момент отсутствует.

20 июля российская правозащитница отметила 90-летний юбилей. Владимир Путин лично приехал в гости к Алексеевой и вручил ей цветы и гравюру с видом ее малой родины Евпатории. В ходе беседы правозащитница попросила президента помиловать экс-сенатора Совета Федерации от Башкортостана Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств в 90-е годы и терроризм.