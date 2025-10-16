«Закрытое кладбище, хоронят за деньги»: Барецкий пролил свет на тайные похороны вдовы Клюева

Ритуальщик Барецкий: вдову Клюева на Троекуровском кладбище подхоронили
Виктория тяжело переживала смерть Бориса Клюева
Виктория тяжело переживала смерть Бориса Клюева

Спустя почти месяц стало известно, что скончалась вдова актера Бориса Клюева. Викторию Клюеву тайно похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в разговоре с URA.RU пояснил особенности захоронения на этом столичном кладбище.

«Это закрытое кладбище, но можно подхоранивать, хоронить вторым этажом или в забытую могилу. В целом — нельзя, но если очень хочется, то за деньги — можно. Процедура похорон стоит миллион-два, зависит от сложности оформления документов», — пояснил эксперт в ритуальных услугах.

26 сентября Виктория Клюева отметила 82-летие, а уже 28 сентября скончалась. Причины смерти до сих пор нет, как и не озвучивается причина, почему похороны прошли без привлечения лишнего внимания.

Любимого мужа Виктория пережила на пять лет. После смерти звезды сериала «Воронины» вдова тяжело переживала утрату. В 2022 году она заявила, что пожертвовала 10 миллионов рублей училищу им. М.С. Щепкина в память о Борисе.

Виктория стала третьей супругой актера. Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной борьбы с раком легких. Актеру было 76 лет.

