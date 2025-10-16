«Закрытое кладбище, хоронят за деньги»: Барецкий пролил свет на тайные похороны вдовы Клюева

Спустя почти месяц стало известно, что скончалась вдова актера Бориса Клюева. Викторию Клюеву тайно похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий в разговоре с URA.RU пояснил особенности захоронения на этом столичном кладбище.
«Это закрытое кладбище, но можно подхоранивать, хоронить вторым этажом или в забытую могилу. В целом — нельзя, но если очень хочется, то за деньги — можно. Процедура похорон стоит миллион-два, зависит от сложности оформления документов», — пояснил эксперт в ритуальных услугах.
26 сентября Виктория Клюева отметила 82-летие, а уже 28 сентября скончалась. Причины смерти до сих пор нет, как и не озвучивается причина, почему похороны прошли без привлечения лишнего внимания.
Любимого мужа Виктория пережила на пять лет. После смерти звезды сериала «Воронины» вдова тяжело переживала утрату. В 2022 году она заявила, что пожертвовала 10 миллионов рублей училищу им. М.С. Щепкина в память о Борисе.
Виктория стала третьей супругой актера. Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года после продолжительной борьбы с раком легких. Актеру было 76 лет.
