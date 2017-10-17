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17 октября 2017
12:34  17 октября 2017 0

Кончаловский заявил, что россияне любят Сталина

Сталин в краске. Сургут, бюст сталину, сталин в краске
Бюст "вождя народов" разместили среди других руководителей СССРФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российский кинорежиссер Егор Кончаловский назвал установку бюста Иосифу Сталину естественной реакцией россиян, которые устали каяться за свою историю.

Племянник Никиты Михалкова подчеркнул, что снос памятников в свое время начался именно с России, позже к этому процессу подключились Украина и Прибалтика. Сейчас россияне понимают, что у каждого выдающегося человека есть свое заслуженное место в истории.

«Мы устали быть виноватыми, сказали: „Знаете что, а мы Сталина любим на самом деле“. И это правда, потому что Сталин — один из самых популярных людей в стране, может, даже самый популярный. Немцы тоже перестали себя чувствовать виноватыми», — приводит «Лента.ру» слова режиссера.

Напомним, что бюст Сталину, выполненный скульптором Зурабом Церетели, появился в центре Москвы 22 сентября по соседству с 33 бюстами других известных личностей, среди которых — Михаил Горбачев, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко.

Егор Кончаловский снял такие ленты, как «Антикиллер», «Затворник», «Консервы» и «Розы для Эльзы».

Лев Истомин
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