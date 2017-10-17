Кончаловский заявил, что россияне любят Сталина

Российский кинорежиссер Егор Кончаловский назвал установку бюста Иосифу Сталину естественной реакцией россиян, которые устали каяться за свою историю.
Племянник Никиты Михалкова подчеркнул, что снос памятников в свое время начался именно с России, позже к этому процессу подключились Украина и Прибалтика. Сейчас россияне понимают, что у каждого выдающегося человека есть свое заслуженное место в истории.
«Мы устали быть виноватыми, сказали: „Знаете что, а мы Сталина любим на самом деле“. И это правда, потому что Сталин — один из самых популярных людей в стране, может, даже самый популярный. Немцы тоже перестали себя чувствовать виноватыми», — приводит «Лента.ру» слова режиссера.
Напомним, что бюст Сталину, выполненный скульптором Зурабом Церетели, появился в центре Москвы 22 сентября по соседству с 33 бюстами других известных личностей, среди которых — Михаил Горбачев, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко.
Егор Кончаловский снял такие ленты, как «Антикиллер», «Затворник», «Консервы» и «Розы для Эльзы».