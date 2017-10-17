147-килограммовая пенсионерка раздавила ребенка собственным весом

21:11 17 октября 2017 0

Полиция хочет привлечь родителей к ответственности Фото: Pixabay

147-килограммовая жительница Флориды насмерть задавила свою девятилетнюю родственницу. 64-летняя Вероника Грин Поузи хотела проучить ребенка и сидела на нем 10 минут. Женщина рассказала полиции, что девочка шалила.

Сначала Поузи ударила ребенка линейкой, но этого ей показалось мало, и тогда она села на девочку. Fox News передает, что в какой-то момент ребенок начал говорить, что задыхается. Женщина вскочила с тела девочки и поспешила вызвать «скорую». Девочка на тот момент была без сознания. Медики госпитализировали пострадавшую и попытались ее спасти, но было слишком поздно, сообщает Fox News.

Веронике Грин Поузи предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с несовершеннолетними. Также к ответственности следователи хотят привлечь родителей погибшей девочки за халатное отношение к своим обязанностям.