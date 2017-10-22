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22 октября 2017
11:18  22 октября 2017 0

Уральцы попали в шоу «Танцы» на ТНТ. Впереди — решающая битва. ВИДЕО

Девушка сказала, что родной театр навсегда останется в её сердцеФото: prt scr RuTube

Двое танцоров с Урала — из Екатеринбурга и Челябинска — прошли отбор на главное танцевальное шоу страны. В эфире телеканала ТНТ зрители смогли увидеть выступление Светланы Макаренко и Артёма Хромых. Оба участника поразили жюри.

Девушка сообщила, что она «полгодика в Москве», но представляет свой родной город Екатеринбург и театр «Провинциальные танцы». Член жюри Мигель пояснил, что этот театр является не только гордостью столицы Свердловской области, но и всей России, так как это единственная площадка современного танца в нашей стране, известная за рубежом.

«Я фанат! Всё! Да! Наконец-то они к нам пришли!» — закричал Мигель, когда танцовщица закончила номер.

Спустя один номер на сцену вышел челябинец Артём. Оказалось, что 25-летний танцор приехал на шоу вместе со Светланой и, более того, они живут вместе в Москве, а до этого жили и работали в Екатеринбурге.

Хореограф Татьяна Денисова отсмотрев выступление призналась, что влюбилась в танец уральца «с первого „пор де бра“ до последнего взгляда». В результате пара молодых танцоров с Урала прошла в шоу и продолжит бороться с лучшими танцорами России.

Выступление Светланы на 20-й минуте, а Артёма на 29-й.

Иван Антонов
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