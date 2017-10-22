Двое танцоров с Урала — из Екатеринбурга и Челябинска — прошли отбор на главное танцевальное шоу страны. В эфире телеканала ТНТ зрители смогли увидеть выступление Светланы Макаренко и Артёма Хромых. Оба участника поразили жюри.
Девушка сообщила, что она «полгодика в Москве», но представляет свой родной город Екатеринбург и театр «Провинциальные танцы». Член жюри Мигель пояснил, что этот театр является не только гордостью столицы Свердловской области, но и всей России, так как это единственная площадка современного танца в нашей стране, известная за рубежом.
«Я фанат! Всё! Да! Наконец-то они к нам пришли!» — закричал Мигель, когда танцовщица закончила номер.
Спустя один номер на сцену вышел челябинец Артём. Оказалось, что 25-летний танцор приехал на шоу вместе со Светланой и, более того, они живут вместе в Москве, а до этого жили и работали в Екатеринбурге.
Хореограф Татьяна Денисова отсмотрев выступление призналась, что влюбилась в танец уральца «с первого „пор де бра“ до последнего взгляда». В результате пара молодых танцоров с Урала прошла в шоу и продолжит бороться с лучшими танцорами России.
Выступление Светланы на 20-й минуте, а Артёма на 29-й.