Противники показа художественного фильма «Матильда» в Санкт-Петербурге пронесли на премьеру фекалии и попытались забросать ими красную ковровую дорожку. Правда, сделать это не удалось — количество «материала» оказалось недостаточным, чтобы сорвать мероприятие.
«И даже фекалиями на премьере „Матильды“ в Петербурге культурно закидывают, — сообщил телеграм-канал LifeShot. — Ну, совсем чуть-чуть на красную дорожку попало».
Впрочем, метание спичечных коробком с фекалиями стало не единственным протестом несогласных с трактовкой истории режиссером Алексеем Учителем. Так, незадолго перед премьерой «Матильды» около Мариинского театра прошло очередное молитвенное стояние: группа людей читала молитвы и пела псалмы у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову.
Как сообщает Life, преддверии показа кинокартины в Мариинском театре были усилены наряды полиции.
Между тем, способы борьбы с «Матильдой» выходят на очередной уровень: сейчас активисты стали разбрасывать листовки, призывающие не смотреть картину. Как сообщается в соцсетях, листовки, к примеру, были замечены в магазине IKEA в Петербурге.