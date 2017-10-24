{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
00:26  24 октября 2017 0

В Петербурге противники показа «Матильды» пришли на премьеру с фекалиями. ВИДЕО

Царские дни в Екатеринбурге: божественная литургия и крестный ход, портрет Николая II, поклонская наталья
Наталья Поклонская, хоть и выступает против радикалов, является одним из главных противников показа "МатильдыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
все новости сюжета

Противники показа художественного фильма «Матильда» в Санкт-Петербурге пронесли на премьеру фекалии и попытались забросать ими красную ковровую дорожку. Правда, сделать это не удалось — количество «материала» оказалось недостаточным, чтобы сорвать мероприятие.

«И даже фекалиями на премьере „Матильды“ в Петербурге культурно закидывают, — сообщил телеграм-канал LifeShot. — Ну, совсем чуть-чуть на красную дорожку попало».

Впрочем, метание спичечных коробком с фекалиями стало не единственным протестом несогласных с трактовкой истории режиссером Алексеем Учителем. Так, незадолго перед премьерой «Матильды» около Мариинского театра прошло очередное молитвенное стояние: группа людей читала молитвы и пела псалмы у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову.

Как сообщает Life, преддверии показа кинокартины в Мариинском театре были усилены наряды полиции.

Фото: телеграм-канал «Протестный Петербург»

Между тем, способы борьбы с «Матильдой» выходят на очередной уровень: сейчас активисты стали разбрасывать листовки, призывающие не смотреть картину. Как сообщается в соцсетях, листовки, к примеру, были замечены в магазине IKEA в Петербурге.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров