Коалиция во главе с США объявила о планах обезглавить сирийских террористов

07:25 28 октября 2017 0

Американцы спешат тоже что-нибудь освободить Фото: depositphotos.com © URA.RU

Возглавляемая США международная коалиция в Сирии готовится к наступлению на город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. На сегодняшний день, по словам военных именно там сосредоточена большая часть командиров запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

О планах военных журналистам рассказал представителя международной коалиции США полковник Райан Диллон. По его словам, с освобождением Мосула и Ракки город Абу-Кемаль сегодня является важнейшим местом базирования боевиков, сообщает Nation News.