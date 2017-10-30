09:22 30 октября 2017 0

Люди не готовы платить ещё больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшая на российском рынке компания-производитель грузовиков КАМАЗ заморозила внедрение системы активной безопасности ADAS в текущий модельный ряд. Решение связано с состоянием рынка, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

По его словам, дилеры уверены, что россияне не готовы платить больше, ведь после внедрения системы цена на автомобили вырастет на 2-3%. Афанасьев отметил, что технология ADAS полностью разработана и готова к инсталляции. Систему начнут ставить на грузовики в 2019—2020 годах.

«Массово эта система будет применяться в грузовиках следующего модельного ряда (появится на рынке в 2019—2020 годах)», — рассказал Афанасьев «Известиям». Издание отмечает, что год назад замгендиректора КАМАЗа Сергей Назаренко назвал создание системы активной безопасности первым шагом к созданию беспилотного автомобиля.

Данная технология следит за тем, чтобы водитель соблюдал дорожную разметку и следовал указаниям дорожных знаков. Также она предупреждает о переходах и препятствиях. Эти задачи решаются с помощью встроенных в автомобиль датчиков GPS/ГЛОНАСС, лидаров и камер.