{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
09:22  30 октября 2017 0

КаМАЗ заморозил переход к беспилотным грузовикам из-за ситуации на рынке

Выставка Транспорт большого города. Челябинск, камаз, пожарная машина
Люди не готовы платить ещё большеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейшая на российском рынке компания-производитель грузовиков КАМАЗ заморозила внедрение системы активной безопасности ADAS в текущий модельный ряд. Решение связано с состоянием рынка, сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

По его словам, дилеры уверены, что россияне не готовы платить больше, ведь после внедрения системы цена на автомобили вырастет на 2-3%. Афанасьев отметил, что технология ADAS полностью разработана и готова к инсталляции. Систему начнут ставить на грузовики в 2019—2020 годах.

«Массово эта система будет применяться в грузовиках следующего модельного ряда (появится на рынке в 2019—2020 годах)», — рассказал Афанасьев «Известиям». Издание отмечает, что год назад замгендиректора КАМАЗа Сергей Назаренко назвал создание системы активной безопасности первым шагом к созданию беспилотного автомобиля.

Данная технология следит за тем, чтобы водитель соблюдал дорожную разметку и следовал указаниям дорожных знаков. Также она предупреждает о переходах и препятствиях. Эти задачи решаются с помощью встроенных в автомобиль датчиков GPS/ГЛОНАСС, лидаров и камер.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров