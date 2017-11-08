Певица Sia подарила фанатам свое интимное фото

04:07 08 ноября 2017 0

Хакеры украли снимки звезды из облачного хранилища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Австралийская певица Sia [Сия Кейт Ферлер] опубликована в своем Twitter свое интимное фото, которое хакеры украли из ее облачного хранилища и, вероятно, намеревались продать. Исполнительница сыграла на опережение и «подарила» пикантный снимок своим фанатам.

Фото: @Sia | Twitter

«Вероятно, кто-то захочет продать обнаженные фото моим фанам. Берегите деньги, здесь это бесплатно. Рождество каждый день!», — приводит Nation News цитату певицы в Twitter под фотографией, которая обыграла таким образом название своего сингла [Everyday Is Christmas].

Также есть версия, что фото было не украдено из хранилища, а сделано папарацциями. Неизвестный сделал больше 10 снимков с артисткой и пытался продать их тому, кто заплатит больше. На опубликованной фотографии имеется знак агентства FameFlyNet, однако выступает ли оно источником кадра, неизвестно, отмечает Gazeta.Ru.