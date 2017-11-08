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08 ноября 2017
07 ноября 2017
04:07  08 ноября 2017 0

Певица Sia подарила фанатам свое интимное фото

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование
Хакеры украли снимки звезды из облачного хранилищаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Австралийская певица Sia [Сия Кейт Ферлер] опубликована в своем Twitter свое интимное фото, которое хакеры украли из ее облачного хранилища и, вероятно, намеревались продать. Исполнительница сыграла на опережение и «подарила» пикантный снимок своим фанатам.

Фото: @Sia | Twitter

«Вероятно, кто-то захочет продать обнаженные фото моим фанам. Берегите деньги, здесь это бесплатно. Рождество каждый день!», — приводит Nation News цитату певицы в Twitter под фотографией, которая обыграла таким образом название своего сингла [Everyday Is Christmas].

Также есть версия, что фото было не украдено из хранилища, а сделано папарацциями. Неизвестный сделал больше 10 снимков с артисткой и пытался продать их тому, кто заплатит больше. На опубликованной фотографии имеется знак агентства FameFlyNet, однако выступает ли оно источником кадра, неизвестно, отмечает Gazeta.Ru.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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