Европу напугала активность России в Арктике

08:53 30 ноября 2017 1

Россия делает ставку на Арктику Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Страны Арктического совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция) должны внимательно следить за действиями России в Арктике, которая активно возрождает законсервированные военные базы СССР, размещает в регионе новейшее вооружение и вводит в эксплуатацию новые ледоколы. Об этом глава Арктического совета Алекси Херкёнен заявил в интервью испанскому изданию El Pais.

Европу беспокоит, что российское присутствие в Арктике достигло беспрецедентных масштабов с момента окончания холодной войны. Издание отмечает, что Минобороны РФ приступило к восстановлению сети арктических аэродромов и постройке военных городков. Кроме того, Россия намерена развернуть в Арктике ЗРК С-400 «Триумф», что также не может не вызывать опасений в Европе. Арктика сегодня стала местом столкновения интересов множества государств, стремящихся «урвать себе кусок побольше», делает вывод El Pais.

Ранее NASA показала на видео, как глобальное потепление влияет на Арктику. Ученые отмечают, что арктические ледники и снежные покровы быстро уменьшаются, что позволит человеку активнее осваивать регион.

В конце октября министерство финансов США запретило американцам оказывать содействие России в проектах по добыче нефти на шельфе и в Арктике, напоминает «Национальная служба новостей». Ограничительные меры касаются проектов, которые предполагается осуществлять с 29 января 2018 года.