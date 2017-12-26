{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,73
Динамика за 2 недели
Евро 68,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
09:00  26 декабря 2017 0

Мутко ушел в отставку, власти снизят крепость водки, министр испугался «URA.RU». Главное за ночь — в нашей подборке

Виталий Мутко на предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, мутко виталий, выход, двери, russia2018, чм2018, мечты
Мутко готовится еще к одной отставкеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, куда мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 26 декабря. И вот главное к этому часу:

Виталий Мутко ушел с поста президента Российского футбольного союза. Вице-премьер объяснил поступок и анонсировал еще одну свою отставку — политик готов освободить должность председателя оргкомитета ЧМ-2018.

Новый свердловский министр здравоохранения испугался «URA.RU» в свой первый выход в свет. Рассказываем, как прошло боевое крещение Андрея Цветкова.

Власти хотят снизить крепость водки — предполагается, что она станет популярнее у населения. Изменение градуса отразится и на цене.

«Золотая судья» Елена Хахалева, потратившая 2 млн долларов на свадьбу дочки, готовится покинуть Россию. В Сеть попало фото ее вероятного грузинского паспорта.

Тренер Александр Жулин рассказал, почему Юлия Липницкая бросила большой спорт. И открыто заявил, что уральская фигуристка потеряла форму.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Парламентской ассамблеи НАТО. Больше всего досталось Украине.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров