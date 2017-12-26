09:00 26 декабря 2017 0

Мутко готовится еще к одной отставке Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Сегодня 26 декабря. И вот главное к этому часу:

Виталий Мутко ушел с поста президента Российского футбольного союза. Вице-премьер объяснил поступок и анонсировал еще одну свою отставку — политик готов освободить должность председателя оргкомитета ЧМ-2018.

Новый свердловский министр здравоохранения испугался «URA.RU» в свой первый выход в свет. Рассказываем, как прошло боевое крещение Андрея Цветкова.

Власти хотят снизить крепость водки — предполагается, что она станет популярнее у населения. Изменение градуса отразится и на цене.

«Золотая судья» Елена Хахалева, потратившая 2 млн долларов на свадьбу дочки, готовится покинуть Россию. В Сеть попало фото ее вероятного грузинского паспорта.

Тренер Александр Жулин рассказал, почему Юлия Липницкая бросила большой спорт. И открыто заявил, что уральская фигуристка потеряла форму.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Парламентской ассамблеи НАТО. Больше всего досталось Украине.