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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
12:35  03 января 2018 2

В НАТО захотели договориться с «самоуверенной» Россией

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Альянс хочет мира с МосквойФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия стала более уверенной в себе, однако НАТО не стремится к новой холодной войне и хочет диалога с Москвой. Об этом глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения „холодной войны“ и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост», — цитирует слова генсека организации «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, в НАТО считают, что объемы контактов альянса и России следует увеличивать. В качестве позитивного примера военного взаимодействия с Москвой Столтенберг назвал переговоры с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым.

Как ранее писало «URA.RU», в конце декабря Столтенберг заявил о превосходстве российского флота, особенно выделив качество подлодок.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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